SANTÉ – Les consultations gratuites sauvent des familles

Les consultations gratuites organisées par le bataillon médical Ampahibe attirent plusieurs personnes. De ce fait, l’ECAR Anatihazo Isotry a été débordé hier. L’activité se poursuit encore ce jour.

La chance pour les populations vulnérables. Le bataillon médical Ampahibe organise en ce moment des consultations spécialisées gratuites à Isotry, dans l’enceinte de l’Église catholique apostolique romaine (ECAR) Anatihazo. Cette activité humanitaire, d’une durée de trois jours, a commencé lundi pour se finir ce jour. Cette action médicale aide beaucoup les populations vulnérables vivant à proximité de cet endroit. « Près de 600 personnes ont consulté les médecins spécialistes ce lundi et on pourrait compter jusqu’à près de 300 personnes pour ce jour (ndlr : hier) », rapporte le ministre de la Défense nationale, Josoa Rakotoarijaona. Les consultations sont destinées à tout type de maladie. Des consultations dans les domaines tels que la cardiologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, la neurologie, l’endocrinologie-diabétologie, la pédiatrie, la chirurgie générale, l’O.R.L, la dentisterie sont au programme, sans oublier les tests de glycémie. Beaucoup de patients sont concernés par les consultations proposées. Il est à noter que parmi les maladies ayant fait l’objet de consultations, l’otite et les maladies respiratoires touchent en particulier les enfants si les maladies cardiaques affectent le plus souvent les adultes. Pour la journée d’hier, les personnes vulnérables sont venues en nombre pour bénéficier de ces consultations. Des centaines de ces patients ont pu consulter et avoir les médicaments pour leur traitement. Le cas échéant, ils sont orientés vers des services spécifiques. Les bénéficiaires n’ont pas caché leur joie. « C’est un grand privilège pour moi et ma fille puisqu’elle souffre de la toux depuis des semaines et je n’ai pas les moyens de la soigner. Elle a reçu des médicaments gratuits à travers cette opération », se réjouit la mère de Princia, habitante d’Anatihazo Isotry. Un grand nombre de personnes a pu bénéficier de cette opération, à commencer par les élèves des écoles du quartier.

Consultation cardiologique

Comme à chaque opération sanitaire gratuite, la consultation du cœur attire un bon nombre de personnes. « Je ne savais pas que mon cœur était malade, néanmoins, je sens toujours qu’il y a quelque chose d’anormale au niveau de mon cœur. C’est pourquoi j’ai choisi cette consultation gratuite puisque le coût de l’examen cardiologique avec « l’écho cardiaque » s’élève à 200 000 ariary» , explique Mamisoa Rakotozanany, un des bénéficiaires de cette opération du ministère de la Défense nationale, hier. Des orientations sont données pour quelques maladies spécifiques. C’est la deuxième édition de cette activité « civilo-militaire » pour cette année. La troisième édition sera lancée prochainement puisqu’il devrait y avoir trois éditions annuellement.