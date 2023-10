RUGBY – Coopération renforcée entre l’EREV et SICAME

Le temple du rugby d’Andohatapenaka a été une fois de plus le lieu de rendez-vous des amoureux du ballon ovale issus de l’école de rugby EREV.

Le stade Makis d’Andohatapenaka a été en effervescence samedi avec la présence de milliers d’enfants, jeunes et moins jeunes pour participer à la septième édition du tournoi EREV (École de Rugby École de la Vie) joué en collaboration avec les fonds de dotation SICAME présidés par Pierre Lachaud, ancien joueur de rugby français. Plus de 4 500 jeunes allant de la catégorie poussine, minime à la catégorie cadette, ont montré leur engouement et leur amour pour l’ovale. Les rencontres ont démarré à 8 heures avec plusieurs milliers de jeunes qui ont occupé le terrain du stade makis Andohata­penaka divisé en quatre. Tous les acteurs et actrices sur le terrain ont montré que l’EREV n’a pas failli à sa mission : « un vivier faiseur de talents sur la scène rugbystique malgache ». La matinée de samedi a été dédiée aux phases éliminatoires avec un timing réglé comme du papier à musique. Dans l’après-midi, plusieurs petites finales ont été jouées pour déterminer les équipes qui ont émergé du lot. Dans la catégorie poussine, CFA Ampandrana est sortie vainqueur tandis que dans la catégorie benjamine, la victoire est revenue entre les mains de FT Manjakaray. Dans la catégorie minime, US Ankadifotsy s’adjuge le titre 2023.

Redevable

Le match le plus attendu a été le match de défi de rugby à VII entre les ladies Makis de Madagascar qui ont surclassé la sélection masculine cadette de l’EREV renforcée par des joueurs du club appelé Fidji dans un score très étriqué. Pour Bruno Ratsimba­zafy, président de l’EREV, « l’objectif a été atteint et chaque centre éparpillé dans la capitale a bien réussi sa mission. Le nombre des jeunes participants ont augmenté d’année en année et nous avons constaté une nette amélioration du niveau technique. Les jeunes formés dans l’EREV sont très disciplinés ». Quant à Pierre Lachaud, président des fonds de dotation SICAME, il n’a pas caché son émoi : « C’est toujours avec émotion de voir tout le monde et les jeunes heureux. Normalement, l’événement devra avoir lieu au mois de novembre mais on a préféré avancer la date avant la présidentielle à Madagascar. Ce tournoi continuera en 2024, 2025, 2026, 2027 et jusqu’à ma mort », conclut-il. « Le niveau des jeux ont évolué encore plus par rapport aux autres éditions. En tant que sortant de l’EREV, je me sens redevable envers l’école et je suis toujours partant pour apporter mon aide », confie Razily. Côté social, comme à l’accoutumée, après les rencontres sportives, l’EREV n’a pas oublié de donner des repas gratuits à tous les participants.