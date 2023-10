PROCESSUS ÉLECTORAL – Mise en place de la plateforme « i-report »

Dans le but d’avoir un processus électoral transparent, une élection crédible et un résultat accepté par tous, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a lancé hier dans ses locaux à Alarobia la plateforme « i-report ». Ce projet est financé par le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) avec la participation des organisations de la société civile comme la KMF/CNOE, Safidy ou encore la CNIDH. La raison d’être de cette plateforme est de pouvoir remonter les anomalies et/ou les irrégularités liées au processus électoral. « I-report » sera à la portée de tout le monde, même ceux qui sont dans les régions les plus reculées puisqu’il est possible pour la population de l’utiliser même sans accès à internet en envoyant un simple message texte (SMS). La collaboration avec la société civile est importante, selon la Ceni, car l’organe de préparation des élections ne peut pas être partout en même temps et s’appuie sur la responsabilisation des OSC. Le PNUD est l’un des acteurs internationaux les plus actifs dans les aides à l’organisation et à la préparation des prochaines échéances électorales.