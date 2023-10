PRIX DES JEUNES ÉCRITURES – Aryella Aradrariny Andrianatsitoherinteny gagne le grand prix

Les lauréats du concours du prix des jeunes écritures 2023 ont été annoncés hier par Radio France Internationale et l’Agence Universitaire de la Franco­phonie. Aryella Aradrariny Andrianatsitoherinteny, un jeune talent originaire de Madagascar, a remporté le premier prix. Aryella Aradrariny Andriana­tsitoherinteny, un jeune écrivain talentueux malgache, a remporté le prestigieux prix du Jury lors du concours des jeunes écritures organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Son œuvre, intitulée « Prochain arrêt », a séduit le jury par son innovation et son style d’écriture unique par rapport aux trente œuvres finalistes en lice. « J’ai toujours cru en la force de l’écriture pour exprimer des émotions et des histoires uniques. Prochain arrêt est une œuvre que j’ai écrite en toute spontanéité, le jour même de la clôture des candidatures. Cette victoire est une reconnaissance de l’importance de l’originalité dans l’écriture, et je suis honoré d’avoir été choisi parmi de nombreux talents », souligne Aryella Aradrariny Andrianatsitoherinteny. Le Prix du Jury a offert à Aryella Aradrariny Andrianatsitoherinteny une opportunité exceptionnelle avec un séjour à l’international pour vivre des expériences culturelles et littéraires d’une valeur de 2 000 euros.