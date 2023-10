PÉTANQUE – CHAMPIONNATS DU MONDE – Les sélectionnés juniors et dames en regroupement

Les catégories dames et juniors peuvent participer aux compétitions internationales, après la levée partielle des sanctions par la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal pour ces catégories, au mois d’août. Mada­gascar participera donc bel et bien à la 19ème édition des cham-pionnats du monde de pétanque triplettes juniors et dames. Les Mondiaux des jeunes et dames auront lieu du 22 au 28 novembre, à Thonburi Bangkok, en Thaïlande. L’équipe nationale féminine, formée par des joueuses porte-fanions malgaches aux Jeux des îles, en l’occurrence Miary Hasina Ralala­hari­son, Judicaël Andrianarimalala, Mirana Razafinan­kanga, Harinivo Felanirina Randria­malala, est en regroupement à Talata Volonondry, depuis le 25 septembre.

En quête d’un troisième titre

Elles sont encadrées par la championne du monde de tir de précision en 2011, Hanta Francine Randriam­bahiny. La meilleure performance de l’équipe triplette féminine a été la médaille d’argent au championnat du monde en Chine, en 2017. Les trois des membres de la sélection junior sont les champions de Madagas­car en titre, à savoir Tafitasoa Heritiana Raherinirina, Fanomezantsoa Julien Andriamanankasina et Andriantahina Willy Andy Ramahefasoa. Trois autres joueurs, Harison Clarito Andriambelonony, Ronal­duno Randriamiavosoa et Fenosoa Antoine, vont encore disputer le quatrième ticket pour compléter l’équipe, durant le regroupement qui se tiendra à partir du 9 octobre à Antsirabe. La sélection des jeunes sera encadrée par le coach national Adrien Julio Edouard Andrianirina. Dans son palmarès, Madagascar a déjà remporté deux titres mondiaux en triplettes juniors. Le premier sacre a été ravi par l’équipe de Sitraka Andriamampiadana, Lahatra Randriamahandry, Zoel Tonitsihoarana Alhenj et Mahefa Andriamampia­dana en 2003 à Brno, en République Tchèque. Le deuxième date de 2017, signé Fitahiana Andriamanda, Fifaliana Tendry, Jean François Rakotondrainibe et Anjarasoa Ravohitrarivo en Chine. La Grande île a déjà échoué deux fois, lors de la dernière édition en Espagne et en 2015 en Thaïlande.