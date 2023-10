ONCOLOGIE – Le cancer du sein touche de plus en plus de femmes

L’octobre est un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Il s’agit du cancer le plus fréquent chez la femme, avant le cancer du col utérin. Les femmes sont encouragées au dépistage du cancer du sein et du cancer du col utérin. Les cas dépistés augmentent, selon le Dr Malala Razakanaivo, oncologue et radiothérapeute. « Beaucoup de mes patientes en sont atteintes. Ce sont les formes de cancer les plus courantes. Ces cancers représentent près de 25% des patientes», a-t-il expliqué, hier. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estimait l’incidence du cancer à Madagascar à dix-huit mille à vingt-trois mille cas, par an, en 2015. Elle souligne que le cancer du sein et le cancer du col utérin occupent les deux premiers rang des cancers chez la femme. Les centres médicaux de la Fondation Akbaraly, qui effectuent un dépistage du cancer du col de l’utérus, notent en outre que 14% des deux- cent mille femmes qui ont effectué cet examen médical chez eux, en 5 ans, sont atteintes de ce cancer.

Chance de guérison

« Le vieillissement de la population peut expliquer la hausse des personnes atteintes de cette maladie. Il y a, par la suite, l’exposition aux facteurs de risque dus au mode de vie comme la sédentarité, le tabagisme, l’alcoolisme, le surpoids, la pollution », explique le Dr Malala Razakanaivo. Selon d’autres explications scientifiques, les modifications du comportement des femmes, à savoir, avoir son premier enfant à un âge tardif (ndlr: à plus de 30 ans), avoir moins d’enfants, favoriseraient le cancer du sein, quand l’allaitement diminuerait le risque de ce cancer. Le Dr Malala Razakanaivo affirme qu’on peut guérir le cancer. « La chance de guérison est élevée si la maladie est dépistée au début du stade », souligne-t-il. Ce qui revient à l’importance du dépistage. Plusieurs centres médicaux d’ Antananarivo disposent du matériel de dépistage de ces cancers gynécologiques. Comme le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona d’Ampefiloha, le Centre Kintana de la Fondation Akbaraly Ambatomena, l’Institut médical de Madagascar (IMM) Ampefiloha, la Polyclinique d’Ilafy, l’Institut Pasteur de Madagascar Avaradoha, entre autres. Le coût varie d’un établissement à un autre. L’examen de mammographie, par exemple, peut coûter entre 90 000 à 150 000 ariary. Et le frottis vaginal, aux alentours de 150 000 ariary. Des prix qui ne sont pas à la portée de tous.