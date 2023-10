MONNAIES – La phase pilote de l’e-ariary en 2025

La Banque centrale continue de fignoler méticuleusement les préparatifs pour le lancement de l’e-ariary. Encore en phase d’analyse auprès de l’écosystème financier, la phase pilote du projet est prévue débuter au premier semestre de 2025.

Un projet, toujours en gestation. La phase de tests de la monnaie électronique e-ariary sera finalement prévue pour le mois d’avril 2025, soit après dix-huit mois. C’est ce qui a été exposé par la direction de l’innovation et de la Transformation Digitale de la BCM lors du symposium international organisé par cette institution financière à l’occasion de son cinquantième anniversaire. Pour le moment, l’assemblage des éléments du puzzle continue, l’institution financière, du haut de son expérience, va s’atteler à étudier sous toutes ses coutures les implications de l’introduction de cette monnaie numérique sur l’écosystème financier du pays. Pour ce faire, la Banque Centrale entend continuer sur la lancée déjà prise par le projet avec un sondage méticuleux de cet écosystème en consultant tous les opérateurs économiques et les potentiels prestataires pour esquisser une idée de ce que l’e-ariary représenterait une fois lancé. Une démarche judicieuse, mais surtout à ne pas prendre à la légère. Faut-il rappeler que nombre d’experts, aussi bien économistes que spécialistes des systèmes financiers comme la monnaie électronique, ont insisté sur la pertinence d’une prise de décision sans précipitation dans la mise en place d’un projet de mise en place d’une monnaie électronique dans un pays.

Essai

La BFM veut, en fait, privilégier une « démarche prudente et réfléchie » comme l’avait indiqué des responsables du projet en début d’année. « L’introduction de l’e-ariary pourrait avoir des implications significatives, notamment sur la stabilité financière et monétaire, mais des arbitrages sont à faire afin que son émission n’entrave la capacité de BFM à s’acquitter de son mandat », indique-t-on à la même période. Lancé en 2020 par la Banque Centrale, l’échafaudage de la forme digitale de notre monnaie nationale est toujours sur le banc d’essai avec des analyses approfondies des systèmes monétaires locaux. Tout le projet se résume à une inclusion financière poussée. Ainsi, les usagers malgaches disposeront, en plus des traditionnels billets de banque un moyen de paiement sécurisé, valable sur tout le territoire national. L’e-ariary devrait également alléger la circulation fiduciaire, mais aussi permettre une certaine traçabilité des transactions à l’échelle nationale. Les échanges en cash, encore monnaie courante, même partout ailleurs, rendent en effet propice la contrefaçon et peuvent entraîner des pertes financières pour les individus et plus grave encore, pour les institutions financières elles-mêmes. Fin mars, on avait annoncé que le projet était en cours de finalisation, avec un test pilote au quatrième semestre de cette année 2023, toutefois, la décision semble avoir été révisée.