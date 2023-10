MAHAJANGA – ASSAINISSEMENT – Trente jours de curage manuel du chenal Metzinger

À l’approche de la période des pluies, les travaux de curage et de nettoyage du long canal du Vallon de Metzinger ont débuté depuis lundi dernier.

La direction de la propreté urbaine au sein de la Commune urbaine de Mahajanga (CUM) se charge de l’organisation de cette tâche. Ce sont également les premiers travaux entamés cette année sur ce grand chenal. Au minimum, les travaux devaient se dérouler une fois dans l’année. Une cinquantaine d’indi­vidus sont recrutés pour la main d’œuvre qui se tiendra au pont Fitim. Le délai des travaux est de trente jours. Le Vallon de Metzinger traverse dix « fokontany » les plus peuplés de la commune de Mahajanga dont Mahavoky avaratra, Tsara­mandroso ambany et Cité Tsaramandroso, Tsararano ambany, Tsararano anosikely jusqu’au pont Fitim à Fiofio. Des déchets et ordures ménagères ainsi que des sachets en plastique inondent le long canal toute l’année. Des inondations se produisent alors à chaque période de pluies et surtout en période de cyclone.

Entretien

La présidente de la délégation spéciale de la CUM, Tonganirina Velomary Zafiarinefo ainsi que son équipe étaient présents lors du lancement officiel de cette opération d’assainissement, lundi dernier au pont Fitim. « Nous sommes conscients de l’importance et de la propreté de cette infrastructure. C’est dans cette optique que cette opération est réalisée afin d’entretenir le canal pour un bon écoulement des eaux usées », a déclaré le directeur de la propreté urbaine. Les grandes bouches de sortie des eaux usées se trouvent surtout au pont Fitim. Depuis l’arrivée des vendeuses de poisson au pont Fitim et d’autres commerçants, les amas de déchets ont certainement augmenté. Il était temps de faire le ménage ! Ce, avant que des déchets, provenant des dizaines de « fokontany » de Mahajanga, entrainés par les eaux de pluies et usées n’inondent le vallon.