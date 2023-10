JUDO – MONDIAUX JUNIORS – Lova entre en lice jeudi, Laura vendredi

J-1. Deux judokas défendront les couleurs malgaches aux Championnats du monde juniors qui débuteront ce mercredi au Portugal. Le sommet mondial se déroulera du 4 au 7 octobre dans la ville d’Olivelas. Le porte-fanion malgache dans la catégorie des -73kg, Lova Mahaisoa Randrianasolo, médaillé de bronze aux championnats d’Afrique juniors en 2022 et médaillé d’or de la XIe édition des Jeux des îles, entrera en lice ce jeudi. Il sera opposé au premier combat contre le Bulgare Palev Mariyan en seizièmes de finale. En cas de victoire, il combattra contre l’Italien Pelligra Vincenzo. La numéro 1 mondial, championne d’Afrique des seniors et juniors chez les -70kg, Laura Aina Rasoanaivo Razafy montera quant à elle sur le tatami ce vendredi. Elle débutera contre la Portoricaine Colon Sairy en huitième de finale. En cas de victoire, elle combattra en huitième de finale la vainqueure entre la Grecque Kanellopoulou Melina et la Suissesse Fohouo April Lynn.