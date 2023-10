BRAQUAGE À ANOSIZATO – Une femme tuée, vingt millions d’ariary dérobés

Les balles ont sifflé aux oreilles à Anosizato-Est hier en début de matinée. Une femme a été tuée par balle et une somme s’élevant à vingt millions d’ariary est tombée dans l’escarcelle des malfaiteurs, selon les informations communiquées. Une femme, opératrice de point mobile monnaie allait se rendre à son lieu de travail lorsqu’elle a été prise pour cible. L’acte a été commis par deux bandits équipés d’arme à feu. Le duo opérait à visage découvert. Lors de l’attaque, ils ont mis en évidence leur arme automatique pour s’emparer du pactole. Alors qu’ils allaient prendre le large, l’alerte a été donnée. D’emblée, des individus ont tenté de les arrêter. En guise de représailles, les malfaiteurs ont ouvert le feu. C’est alors que la femme, frappée de projectile, a trouvé la mort. En poursuivant leur fuite à travers les ruelles d’Anosizato, les bandits ont réussi à s’évanouir dans la nature. La femme atteinte d’une balle létale a été conduite à l’hôpital mais il n’y avait plus rien à faire pour la sauver. Des éléments d’intervention des Forces de défense et de sécurité ont, par ailleurs, débarqué mais les assaillants avaient réussi à se glisser à travers les mailles des filets.