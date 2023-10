BOULANGERIE – Le «mofogasy» et le «koba» à la Coupe du monde

Le talent culinaire malagasy ne cesse de briller. Cette fois-ci, Madagascar participera à la Coupe du monde de la boulangerie, à Paris.

Du 21 au 24 janvier 2024, Mada­gascar se prépare à briller sur la scène mondiale de la boulangerie en participant à la Coupe du monde de la boulangerie (CMB), qui se tiendra à Paris. L’équipe malgache, composée de talentueux boulangers de l’Havila School et de Propain, unira ses forces pour représenter avec fierté les couleurs de Madagascar lors de cette prestigieuse compétition. L’un des critères essentiels pour être admissible à la CMB est d’avoir décroché le titre de champion national dans son pays. Mada­gascar sera représenté par Toavina Rainibelahatra, championne de Madagascar de la boulangerie dans la catégorie des professionnels, qui sera aux côtés de six autres boulangers exceptionnels. « C’est notre première participation à cette CMB. Nous concourons dans trois disciplines passionnantes que sont la boulangerie, qui met en avant la spécialité de chaque pays, la viennoiserie et la pièce artistique. Actuellement, nous sommes en train de rechercher la spécialité qui représentera notre équipe, mais nous avons déjà prévu de présenter des mofogasy et du koba. La préparation est en cours pour perfectionner notre plat spécial », partage Chef Toky Andrian­tsitohaimanantena, fondateur de l’Havila School.

Relever le défi

Madagascar relèvera le défi en affrontant les autres onze pays finalistes, dont l’Allemagne, le Chili, la Chine, la Corée du Sud, la Côte d’Ivoire, la France, le Ghana, la Grèce, le Japon, le Maroc et le Mexique. « Nous avons effectué de nombreuses préparations, sachant que nous sommes l’équipe la plus petite parmi les pays participants. C’est pourquoi nous consacrons huit heures par jour à l’entraînement. Toavina Rainibelahatra, une diplômée de l’Havila School, aura l’honneur de diriger l’équipe malgache », souligne Chef Toky Andrian­tsitohaimanantena. À noter que l’Havila School, fondée il y a huit ans par Chef Toky Ramà Andriantsitohai­manantena, a formé de nombreux acteurs talentueux dans le domaine de l’hôtellerie, tant sur le plan national qu’intenational.