ANTSIRANANA – La caravane médicale à la recherche de patients dans le besoin

La caravane médicale continue d’apporter des soins de proximité dans la région de Diana. Pour cette dernière caravane, une cinquantaine de membres du personnel médical se lancent à la recherche de patients dans le besoin. La première consultation a débuté hier à Anivorano-nord, avant de mettre le cap sur la capitale du Nord. Et pour terminer la campagne « faradoboka» dans le Nord , elle visitera aussi la commune rurale de Betsiaka-Ambilobe, jeudi prochain, pour apporter des soins de qualité, à la grande masse… Les autorités régionales et les responsables régionaux de la Santé publique ont tenu une réunion de préparation hier pour assurer la communication au niveau local et pour sensibiliser les usagers à venir bénéficier des offres de soins gratuits de cette caravane médicale. Selon les explications du directeur régional de la Santé publique Diana, Dr Priscyla Volazandry , son ministère a adopté diverses stratégies afin d’atteindre l’objectif pour tous et pour tout âge . « Un des exemples de cette stratégie de soins de santé de proximité est l’organisation de la caravane médicale permettant de prodiguer des soins de santé intégrés de qualité gratuits au bénéfice de plusieurs personnes pour une période courte », a-t-elle affirmé . La caravane médicale a porté sur plusieurs volets. Des consultations de médecine générale, pédiatriques, dermatologiques, ophtalmologiques et optiques seront dispensées. Les services mis à disposition comprennent, notamment, la mammographie, la radiographie, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition, du Vih/Sida, du diabète, de l’hypertension artérielle, du col de l’utérus, de la prise en charge des mères et enfants, les vaccinations…. Cette intervention est organisée conjointement par l’Association Fitia , le ministère de la Santé publique et en collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers œuvrant dans le domaine de la Santé.