AMBILOBE – Quatre morts dans une collision entre taxi-brousse et camion

Un taxi-brousse et un poids-lourd sont partis en tonneau après une collision en plein virage. Quatre passagers du véhicule de transport en commun ont péri.

Un accident de la circulation qui suscite l’émoi. Le bilan fait état de quatre morts. Le drame s’est produit avant-hier en fin d’après-midi, entre Ambilobe et Ambanja. Entrés en collision dans un virage, un taxi-brousse et un camion ont fait une sortie de route. Le véhicule de transport en commun a fait des tonneaux avant de s’immobiliser en contrebas. Trois de ses occupants ont été tués sur le coup. Conduit à l’hôpital d’Ambilobe, un quatrième passager a lui aussi rendu l’âme, portant ainsi à quatre le nombre de personnes décédées. Les dégâts sont importants sur le taxi-brousse. La partie droite du véhicule est complètement disloquée, le porte-bagage s’est arraché et des vitres ont volé en éclats. Par ailleurs, les personnes qui se trouvaient à bord du poids-lourd sont indemnes, bien que celui-ci soit également endommagé. Après la collision avec le véhicule de transport en commun, le camion a, lui aussi, fait une sortie de route pour faire une embardée. L’accident s’est produit aux alentours de 17h30. Le taxi-brousse a quitté Antsiranana et faisait route sur Ambanja lorsque la collision s’est produite à 34 kilomètres d’Ambilobe, sur la sortie Sud.

Corps non réclamés

Parmi les victimes, trois femmes ont été tuées sur le coup. Figée dans un état préoccupant lors de son évacuation à l’hôpital, la quatrième personne décédée, un homme âgé d’une quarantaine d’années, a succombé à ses blessures vers une heure du matin. Jusqu’à hier après-midi, deux des dépouilles, dont celle de l’homme décédé à l’hôpital, n’ont pas encore été récupérées par les familles. La brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambilobe a, de ce fait, diffusé un communiqué à la radio, exhortant les familles des victimes à se rendre à la morgue pour récupérer les corps. Une collaboration avec les unités de gendarmerie périphériques a été, de surcroît, enclenchée pour raffermir les recherches, mais les résultats s’avèrent, jusqu’à maintenant, infructueux. Aux dernières nouvelles, les autorités locales sont en train de trouver les moyens d’enterrer les corps à la fosse commune, vu leur état de décomposition.