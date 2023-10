ACTIONS SOCIALES – Soutien des enfants défavorisés

Au chevet. Des élèves de l’école « Sekoly Fifanampiana Malagasy », sise à Ampandrana, ont été au centre de l’attention vendredi dernier, avec l’inauguration d’une nouvelle cantine scolaire, plus des installations sanitaires de la part de Plus, de Materauto, et de Ford, en partenariat avec l’association Fifanampiana Malagasy. Ils sont près de 300 élèves, âgés entre six et dix-sept ans, à pouvoir désormais manger à l’école gratuitement, leur permettant ainsi d’économiser du temps, mais surtout de l’énergie, entre midi et deux ! Pour Madeleine Razafindrasoa, directrice de l’établissement, il s’agit d’une aubaine pour ces enfants des plus démunis. Une initiative qui contribue à la bonne marche de la scolarisation et de l’inclusion sociale pour ces enfants de la capitale. « C’est une école qui a été fondée il y a plusieurs années, les parents savent que nous prenons en charge les enfants des familles en difficulté”. » Pour ces dons de la part de Ford et de Materauto, nous en sommes reconnaissants , ils auront un impact positif sur la vie scolaire et sociale de nos élèves », confie-t-elle. Des impacts sociaux directs, il y en a, à commencer par un accès plus poussé à une alimentation saine, pour améliorer la santé globale des élèves et, par là même, les résultats des enfants, tout au long du trimestre. C’est le point sur lequel Holy Andriamiarimalala, directrice des ressources humaines de Materauto, a insisté. « Nous sommes ravis de contribuer à l’éducation et au bien-être de ces enfants. Nous espérons que la cantine et les installations sanitaires permettront d’aider les élèves à réaliser leur plein potentiel », souligne-t-elle.