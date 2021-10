Sports mécaniques – Un mois d’octobre chargé

Les amateurs de sports mécaniques en tout genre vont être gâtés. Le program­me du mois d’octobre s’annonce particulièrement chargé. Du côté des autos tout d’abord, le championnat de karting conclura sa saison, ce dimanche 10 octobre. Rendez-vous est pris sur le circuit d’Imerin­tsiatosika pour le quatrième et dernier Grand Prix de l’exercice. Une semaine plus tard, la piste Taxi Way de l’aérodrome d’Arivonimamo accueillera la course inaugurale du championnat de run, le dimanche 17 octobre. S’ensuivra le « main event » du mois, à savoir le Rallye International de Madagascar. Le RIM constitue la cinquième manche de l’année. Il s’étalera du vendredi 22 au dimanche 24 octobre, avec un parcours comptant treize épreuves spéciales et totalisant 170 km.

Côté deux-roues, les protagonistes du championnat de moto tout-terrain « enduro/endurance » reprennent du service le dimanche 17 octobre. Ils s’affronteront durant l’Enduro Sprint à Ambohimanga. Deux semaines plus tard, ils prendront la direction du Sud-Est pour l’Endurance Mananjary du dimanche 31 octobre. Il s’agit plus précisément des troisième et quatrième échéances de la saison.

Voilà pour le « offroad ». Pour le « onroad », on assistera à la première édition du festival de la moto dénommée Kodiarandroa. Deux jours de fêtes au Centre de conférences international d’Ivato, les samedi 23 et dimanche 24 octobre.