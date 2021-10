Santé infantile – Risque de flambée de rougeole

Mialy Rajoelina plaide pour la vaccination des enfants. Un centre Ami de la vaccination voit le jour dans la région d’Anosy.

Le taux de couverture vaccinale doit, impérativement, augmenter. La professeure Charlotte Faty Ndiaye, représentante résidente de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé un risque de flambée de rougeole, « même pour cette année ». Elle a, dans la foulée, affirmé la réapparition des cas de poliomyélite, dans quelques régions.

Cette maladie a pourtant déjà été éliminée, en 2018. « La couverture vaccinale reste faible. Les résultats de l’enquête sur la couverture vaccinale réalisée en 2020-2021, confirment ces faibles performances. La proportion d’enfants totalement vaccinés est de 37,8%. Une campagne de vaccination est importante », a-t-elle indiqué dans son discours, lors de l’inauguration du cinquième centre Ami de la vaccination, à Tolagnaro, vendredi.

L’épidémie de coronavirus a, certainement, engendré cette baisse du taux de couverture vaccinale. Mais d’autres facteurs y ont, également, contribué, comme le niveau d’éducation des parents, l’éloignement des centres de santé là où les vaccins sont disponibles, notamment, dans le Sud de l’île.

Onze vaccins

La présidente de l’association Fitia, Mialy Rajoelina agit pour la protection de tous les enfants. Grâce à son initiative, un centre Ami de la vaccination voit le jour dans la région d’Anosy, là où une faible couverture vaccinale est constatée. « Dans le prolongement de mes aspirations, à appuyer et à favoriser la bonne santé et le bien-être des enfants malgaches, il m’a paru évident, d’ouvrir le quatrième centre de vaccination ici à Tolagnaro, et cela avec la collaboration de l’OMS et l’appui du ministère de la Santé publique », note-telle dans son discours.

Elle a profité de cette occasion pour inciter les mères à vacciner leurs enfants. « Emmenez vos enfants se faire vacciner dès leur plus jeune âge. Soyez vigilantes aux rappels des vaccins. C’est la meilleure protection contre de nombreuses maladies infectieuses », indique la Première dame.

Onze vaccins seront disponibles, gratuitement, dans les centres Ami de la vaccination. Le vaccin contre la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose, le tétanos, la diphtérie, entre autres. La professeure Charlotte Faty Ndiaye, qui l’appelle affectueusement « ma conseillère santé », l’a remerciée pour ses initiatives dans le Sud. « Vous plaidez pour que les enfants malgaches soient vaccinés, et pour qu’ils puissent bénéficier de nourriture », enchaîne-t-elle. L’OMS considère la vaccination comme l’un des investissements les plus rentables en santé publique.