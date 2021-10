RD Congo – Tisserand manque à l’appel

Une absence de taille pour la République Démo­cratique du Congo. Le capitaine, Marcel Tisserand, manquera à l’appel pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le joueur du Fenerbahçe est blessé depuis environ deux semaines. Le sélectionneur de la RD Congo, Hector Cuper, devra donc faire sans son patron en défense. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L’absence de Tisserand profitera indé­niablement aux attaquants malgaches.

À la mi-septembre, Hector Cuper avait publié une pré-liste de cinquante trois noms. En fin de semaine dernière, il a réduit son groupe à vingt-cinq éléments. Outre Tisserand, on note également deux au trois absents, à savoir Chris Mavinga et Vital N’Simba. L’un est aussi blessé. Tandis que l’autre vient de subir une opération chirurgicale. En revanche, les Léopards pourront compter sur l’atta­quant Cédric Bakambu. Il représente sans doute l’une des plus grandes menaces pour l’arrière-garde des Barea.

Europe

Les Congolais enregistrent aussi les retours de Meschak Elia et de Jackson Muleka. Deux autres avants centres à surveiller de près pour la défense malgache. Au-delà des individualités, une particularité ressort de cette liste de la RD Congo. Elle comprend de très nombreux éléments évoluant en Europe : en France, en Belgique, au Portugal, en Turquie et au Pays-Bas. Sur les vingt-cinq, seuls deux d’entre eux viennent du championnat domestique, en l’occurrence le gardien, Lomboto du DCMP, et le défenseur, Zola du TP Mazembe.

La première confrontation entre Madagascar et la RD Congo est fixée pour ce jeudi 7 octobre. Le stade des Martyrs de Kinshasa l’accueillera. Coup d’envoi à 13 heures GMT, 14 heures heure congolaise, 16 heures heure malgache. Par la suite, les deux pays se retrouveront au stade Barea de Mahamasina, le dimanche 10 octobre. Coup d’envoi à 16 heures GMT, 19 heures heure malgache.

Un arbitre angolais dirigera le match de ce jeudi 7 octobre à Kinshasa, du nom d’Antonio Dungula. Il sera assisté par ses compatriotes, Jerson Dos Santos et Ivanildo Lopes. Quant au quatrième arbitre, il se nomme Joao Goma.