Produit de rente – Le marché du girofle à assainir

« Il faudra enfoncer le clou ». Des opérateurs économiques évoluant sur le marché du girofle tirent la sonnette d’alarme. Pour eux, « il est temps aussi de faire le nettoyage, de donner un coup de pied dans la fourmilière. Pour distinguer le bon grain de l’ivraie ». Comme ce fut le cas pour la vanille. Ils sont convaincus que « de nombreux exportateurs agréés passent outre l’obligation de rapatrier les devises générées par ces transactions commerciales, d’autres échappent aux règles vis-à-vis du fisc, et certains font de ce métier un simple passe-temps, une activité saisonnière. Ce qui lèse les vrais professionnels », ont-ils déploré.

Pour la campagne 2019- 2020, 107 sociétés ont obtenu l’autorisation d’exporter par le ministère de tutelle de l’époque. Soixante-quatre ont renouvelé leurs « bail », quarante-trois ont fait une nouvelle, huit récupérées dans la liste additive. Selon les statistiques disponibles, quarante ont le statut d’industriel. Ce qui leur procure des agréments pour deux campagnes. 2019-2020 et 2020-2021. En 2018-2019, la tonne du girofle se négociait à 8 500 dollars, pour chuter aux alentours des 5 600 dollars l’année suivante. Madagascar exporte entre 12 000 et 16 000 tonnes, suivant le volume de production et le rajout des encours de stocks. L’Indonésie reste le premier producteur, avec 100 000 tonnes par an, et domine le marché des exportations. Mais Madagascar a toujours pu sauvegarder sa part grâce à la qualité de ses produits.