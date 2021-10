Pétanque – Le Mondial en ligne de mire

L’objectif est clair pour Madagascar. « Nous voulons remonter sur la plus haute marche au championnat du monde », martèlent les dirigeants fédéraux. C’était jeudi au PAC d’Ampitatafika, durant la présentation des équipes nationales. Un message repris et adopté par les coaches ainsi que les joueurs. « Notre but est de ramener le trophée à la mai son », renchérit Christian « Nanou » Andrianiaina. Ce dernier a remporté le Mondial 2016 en tant que joueur. Cette fois-ci, il endosse le costume d’entraîneur. Nanou dirigera le quatuor IarotianaOnja-Olivier-Michaël, au sommet planétaire du mois de novembre en Espagne.

Les deux autres sélections se fixent aussi le même objectif. D’un côté, la formation féminine composée de Anja-Julie-Tahiry-Lalatiana et dirigée par le coach Jean Randrianandrasana. De l’autre, la formation juniors composée de Hasina-Hery-Herizo-Faneva coachée par Faly Rajaonosoa. Idem pour l’équipe qui ira au championnat d’Afrique, en novembre également, mais au Burkina Faso. Avotriniaina-Haja-Denis-Jacky évolueront sous la houlette du coach Victorien « Tôta » Razafindrasendra et viseront la couronne continentale.

Dans cette optique, la Fédération Sport Boules Malagasy planifie un stage bloqué, toujours au PAC d’Ampitatafika. Le stage débutera dans les jours à venir et les quatre équipes se prépareront pendant quatre semaines.