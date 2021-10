Kianjan’ny kanto – Tselonina et Ifanihy en duo fraternel

Deux grands illustres chanteurs, auteurs et compositeurs émérites également qui ont su imposé le genre chanson à texte sur la scène malgache.Tselonina etIfanihy ont une nouvelle fois brillé sur scène pour le plus grand plaisir d’un public amateur de mélodies acoustiques.

Hier après-midi, c’est donc un véritable moment de plaisir et d’enchantement musical que les deux artistes ont proposé à tous ceux qui se sont joints à eux au Kianjan’ny Kanto Mahamasina. Conviviales, mais par-dessus tout joviales et très taquines, les retrouvailles entre Tselonina, Ifanihy et un public de toutes les générations ont ainsi assurés un concert exceptionnel. Un rendez-vous dominical tout ce qu’il y a des plus chaleureux, le concert a pris des airs de pique-nique au grand air.

Fidèle à lui-même, le duo brille par son aspect fraternel et au bout de toutes ces décennies, les chansons de ces deux artistes continuent toujours de nous enchanter, de nous amuser, mais aussi de nous émouvoir. Entre le mythique « Bogosy fa tsy ampy sosy » de Tselonina et « Ikala Dauphine »d’Ifanihy, le public s’est plu à revisiter à leurs côtés ces chansons taquines qui ont bercé leur enfance. Laissant la part belle à la nostalgie, le concert a su ravir grands et petits hier après-midi.