France – Mort de l’ancien ministre et homme d’affaires Bernard Tapie

L’homme d’affaires français, Bernard Tapie, un temps érigé en symbole de la réussite sociale, ministre et président du club de football de Marseille avant d’être rattrapé par les ennuis judiciaires, est mort dimanche à 78 ans d’un cancer.

Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet », a annoncé sa famille dans un communiqué au groupe de presse La Provence, précisant qu’il serait inhumé à Marseille (sud), « sa ville de coeur ».

Tour à tour entrepreneur, présentateur d’émission télévisée, chanteur, président du club de football de l’Olympique de Marseille (OM), ministre, acteur ou encore patron de presse, Bernard Tapie est décédé à son domicile parisien.

Rue des Saint-Pères, au coeur de la capitale, des anonymes, souvent Marseil­lais d’origine et supporteurs de l’OM, lui rendaient hommage devant l’hôtel particulier qu’il possédait et où il est mort.

« J’avais besoin de venir ce matin, on s’y attendait mais ça fait quelque chose », disait Catherine, déposant quelques fleurs.

Un « combattant »

Très rapidement une pluie de réactions a afflué. Le président Emmanuel Macron et son épouse se sont dits « touchés » par le décès d’un homme « dont l’ambition, l’énergie et l’enthousiasme furent une source d’inspiration pour des générations de Français ». « Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu’à ses derniers instants », ajoute un communiqué de l’Elysée.

Le Premier ministre Jean Castex a lui aussi salué « un combattant », « très engagé contre l’extrême droite, mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l’entreprise aussi. Bref un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu’on l’a vu aussi contre la maladie ».

Au sommet de la gloire et du succès dans les années 1980, la fin de la vie de Bernard Tapie a été rythmée par la maladie et des soucis judiciaires. Né le 26 janvier 1943 à Paris dans une famille d’origine modeste, celui qui était connu pour ses coups de gueule et sa gouaille a d’abord été un patron flamboyant et admiré, spécialisé dans le rachat d’entreprises en difficulté, avant de rétrograder au rang d’entrepreneur sulfureux. L’homme a aussi fait de la politique: élu député des Bouches-duRhône (sud de la France) en 1989 sous la bannière de la majorité présidentielle du socialiste François Mitterrand, il a été conseiller régional, député européen et, pendant moins de deux mois, ministre de la Ville (avril-mai 1992)…