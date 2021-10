Concert – « Metaly Avorazana » fait vibrer les fans du rock

Un événement inédit pour tous les férus de rock et de heavy metal de la capitale, les retrouvailles en soirée entre Apost, Iraimbilanja et le public ce samedi étaient électrisantes.

Salle de concert remplie au Pavé Antaninarenina ce samedi. Une occasion pour la communauté des rockeurs de la capitale de se retrouver. Entre les t-shirts noirs à l’effigie des mythiques groupes de métal des années 70 et 80, le cuir reluisant qu’ils arboraient, les inconditionnels d’Apost et d’Iraimbilanja ont répondu présents.

« Metaly Avorazana » est ainsi un succès. Deux mastodontes de la scène musicale, Iraimbilanja et Apost ont enchanté chacun les inconditionnels avec leur répertoire incontournable. « Cela nous fait un bien fou de vous retrouver ici ce soir et de pouvoir célébrer ainsi le rock et le métal comme il se doit » scande Abasse en entamant son show.

Convivial et chaleureux, le concert a fait vibrer le centre-ville tout au long de la soirée du samedi. Un concept inédit de l’organisateur Original Events, le public était en liesse.

Rock à toutes les sauces

Chacun à leur manière, les deux groupes se sont relayés sur la scène pour enivrer leurs fidèles de cette musique intemporelle. Un public homogène sublimé de noir et des nuances de gris.

Les fans d’Apost sont définitivement à son image, les cheveux longs propices au « headbang ». Que ce soit avec leurs ballades romantiques que les chansons entrainantes comme « Lasa ianao » d’Apost et « Tao an-tsekoly » d’Iraimbilanja, le public s’est plu à chanter à tue-tête chaque titre tout au long de la soirée. Apost a revisité le titre « Aza misara-mianakavy » de Mahaleo pour le plus grand plaisir des fans. En tant qu’invitée, Iary et sa bande n’ont pas non plus démérité. Prémices du rendez-vous à Antsahamanitra pour le week-end prochain.