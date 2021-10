Basketball – Belle entrée pour COSPN et GNBC

Les policiers au COSPN et les gendarmes du GNBC ont bien débuté le championnat N1A. Ils ont gagné leurs deux premiers matches.

Les championnats de Mada­gascar de basketball N1A Seniors dames et hommes battent leur plein au Palais des sports à Mahamasina. Les joueurs du Club omnisports de la police nationale, Cospn, ont bien réussi leur entrée en s’imposant successivement devant les joueurs de l’ASCB (61-43) et devant l’Ascut (58-53).

De leur côté, les joueurs du Club omnisports des forces armées (Cosfa) ont bien réussi leur premier match en s’imposant sur le score de 69 à 37 devant les joueurs de l’USF de Haute-Matsiatra. Dans le deuxième match, ils ont été battus et se sont inclinés sur le score de 62 à 68 devant Ascut d’Atsinanana.

En match d’ouverture, les joueurs de l’AS Fanala­manga, qui représente la région Alaotra-Mangoro ont battu sur le score de 54 à 53 les basketteurs de l’ASCB. À leur deuxième match, ils se sont inclinés sur le score de 60 à 68 devant les joueurs de l’USF de Haut-Matsiatra. Selon son entraineur, Andry Rakotomanantsoa, «nous avons péché dans la finition et avons perdu beaucoup de ballons, et nos adversaires ont bien profité de nos erreurs. Le match n’est pas encore fini, nous allons essayer de rectifier nos erreurs au prochain match », conclut-il.

Bonne dynamique

Pour leur premier match du samedi, les joueurs de la gendarmerie GNBC ont dominé sur le score de 66-62 les basketteurs de Sebam. Au deuxième match, ils ont confirmé leur bonne dynami­que et se sont imposés de 58-37 devant MB2ALL. Quant au match du seul représentant de l’Androy, la deuxième équipe le la police nationale Cospn2 d’Atsina­nana a battu sur le score de 66 à 53 les joueurs de l’AJRT d’Androy. Les représentants de l’Androy ont montré des techniques simples, la finition sous le panier­ a­ été­ leur­ handicap. Cospn 2 d’A tsin an an a a dominé Cosmos de Diana sur le score de 55 à 47.

Quant aux rencontres entre les dames, les joueuses de MB2All d’Anala­manga ont battu largement sur le score de 75-35 filles de l’Ascut d’Atsinanana. Jean de Vakinankaratra a dominé par 58 à 41 Assm d’Anala­manga tandis que Cospn 2 surclasse Fandrefiala sur le score de 55 à 49. Les joueuses de SBBC de Boeny deuxième au classement avant cette phase 2, ont battu sur le score de 61 à 55 les filles de l’Ankaratra (Vakinankaratra).