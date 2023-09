VOLLEYBALL – Doublé en argent

Double déception. Comme lors de l’édition en 2019 à Maurice, Madagascar fois échoue en finale, encore une, hier au Palais des sports de Mahamasina. Les garçons à ossature de GNVB ont perdu à l’issue du tie break face aux Réunionnais. Ces derniers ont pris donc leur revanche, après leur défaite (1-3) face aux Malgaches en phase de groupe. L’équipe masculine a été en roue libre, lors des deux premiers sets et les emportent sans complexe par 25/19 25/19. Les Ghislain Rivoharilala dit Lala be, Judicael Ramamonjisoa et Fitiavana Rampanana ont été efficaces en attaque comme en défense. Les Réunionnais ont retrouvé leur rythme à partir du deuxième set et ont dominé les deux sets suivants. Ils ont mené 13-9 et ont su garder leur avantage jusqu’à l’emporter par 25-22. Ces derniers ont encore dominé le quatrième set, mais ont failli céder ce set car ils ne l’ont arraché qu’après sept balles de set (25/23). En tie break, Madagascar a encore devancé les Réunionnais (7-5) avant l’égalisation à 7 partout. C’était là que les Réunionnais ont creusé, petit à petit, l’écart pour l’arracher par 15 à 11. «Je suis fier des joueurs. Cela fait deux ans que nous travaillons et je suis heureux en tant que jeune coach, car ce sont mes premiers jeux… Nous avons eu du mal à démarrer le match. Nous n’étions pas rentrés dedans au premier set. Nous avons laissé l’adversaire jouer. En troisième set, j’ai changé un peu la position, et nous avons réussi. La tendance a renversé», explique le coach réunionnais, David Françoise. «Pour les joueurs, le match était déjà gagné après les deux premiers sets. Nous étions menés au troisième set et les joueurs ont été très tendus et ont commis beaucoup de fautes directes», reconnait Eric Randriamparany, coach des garçons. Les filles se sont inclinées, elles aussi, en tie break. Les Seychelloises ont été depuis toujours leur bête noire. Plus expérimentées et très techniques, les Seychelloises ont arraché le premier set 25/16. Les filles ont récupéré le deuxième, 25/23, avant de céder le suivant par 25/21. Les filles ont souffert pour égaliser à deux sets partout (25/23). Les Seychelloises sont alors passées à l’offensive, dès l’entame du cinquième set et l’ont emporté sans trop forcer (15/11). «Nous savons que ça ne va pas être facile, nous avons combattu jusqu’au bout pour décrocher la victoire. Les Malgaches sont connues par leur jeu rapide, mais nous avons de solides attaquantes» souligne Julien Onezime, coach seychellois. «Nous étions menées durant le match. Il y avait trop d’écart. Nous n’étions pas efficaces en réception et n’arrivions plus à revenir dans le match», reconnait l’attaquante réceptionneuse, Hobisoa Randrianasolo.