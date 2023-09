VILLAGE CULTUREL – Clôture dans la joie

Rideau sur le Village culturel à Andohatapenaka ce samedi avec un spectacle offert par Reko Band, Trio II G5 et l’artiste Denise. L’objectif est atteint pour ce lieu de rencontres des îles de l’océan Indien.

Le Village culturel de la XIe édition des Jeux des îles a ouvert ses portes du 23 août au 2 septembre à Andohatapenaka, offrant une célébration vibrante de la richesse culturelle de Madagascar et des îles voisines. L’événement s’est clôturé en beauté ce samedi avec un spectacle mettant en avant des artistes talentueux, dont Reko Band, Trio II G5, et Denise, qui ont fièrement représenté les couleurs musicales de Madagascar jusqu’à 21 heures. Ils ont interprété des chansons célèbres que le public connait comme «Za efa niôva», «Mitonia», «Mahatsiaro» et bien d’autres. «Ce Village culturel, véritable cœur battant des Jeux des îles, offre quotidiennement une série de performances artistiques sélectionnées avec soin. Ces artistes ont été choisis par nos précieux sponsors, notamment Telma et la Star. Les organisateurs ont également eu leur mot à dire dans la sélection, en veillant à ce que les artistes restituent fidèlement les diversités et les nuances des îles, suivant ainsi le concept même du Village culturel», souligne Toky Andriamananjara, organisateur du Village culturel.

Échange culturel

En plus des performances artistiques, le Village culturel a également proposé une variété de stands d’exposition mettant en avant l’artisanat malgache et la gastronomie locale des îles. Les visiteurs ont pu profiter d’échanges culturels enrichissants, de jeux variés, de délicieuses spécialités locales, de spectacles artistiques, ainsi que d’un aperçu du monde du tourisme à Madagascar, présentant les sites emblématiques à travers des photographies captivantes et bien d’autres surprises. «Ce Village culturel m’a permis de découvrir tant de choses. Il y a de nombreux magasins et découvertes culturelles à faire ici. Cela vaut vraiment le détour et m’a donné envie de découvrir l’ensemble de Madagascar, même si je n’ai visité que la capitale jusqu’à présent. Je suis fier d’être ici pour découvrir cette magnifique île», avoue Yamps Mateo, originaire de La Réunion. En tant que pays hôte, Madagascar et sa culture occupe une place centrale dans ce Village culturel, mais les autres cultures des îles voisines sont également mises à l’honneur. L’île Maurice, par exemple, a partagé son art culinaire, tandis que les Comores ont exposé leur artisanat distinctif. L’ambiance festive règne en maître chaque jour, où la véritable diversité est célébrée avec joie.