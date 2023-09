SLAM NATIONAL – Rado Ravaloson et Tiavina Jerry représentent Antananarivo

La sélection régionale pour la XIVe édition du Slam national s’est conclue en beauté ce samedi. Pour la région Antananarivo, Rado Ravaloson et Tiavina Jerry ont été choisis parmi trente candidats exceptionnels à l’Institut français de Madagascar, marquant ainsi le début de leur aventure en Slam national. « Cette année, dix régions ont participé à cette prestigieuse compétition de slam, à savoir Antalaha, Antananarivo, Antsi­rabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Sambava, Toa­masina, Taolagnaro, et Toliara. Chacune étant représentée par deux participants sélectionnés avec soin », souligne l’organisateur. L’excitation est à son comble alors que les participants se préparent à se mesurer les uns aux autres lors de la grande rencontre qui se tiendra à Antanana­rivo, du 21 au 30 septembre prochain. Performance Les représentants de chaque région mettent actuellement la dernière main à leurs textes, s’efforçant de peaufiner leur performance pour impressionner le public lors de cette compétition de haut niveau. « Après cette sélection, je vais préparer plusieurs textes pour augmenter mes chances de succès. J’investis également du temps dans le perfectionnement de ma technique pour maîtriser chaque détail de ma performance », confirme Rado Ravaloson, l’un des deux slameurs qui représentent Antananarivo. Le Slam national, à sa XIVe édition, sert de plateforme essentielle pour les jeunes slameurs talentueux qui aspirent à montrer leurs arts au grand public au niveau national et international. Cette compétition est l’occasion idéale de promouvoir la richesse du slam à Madagascar et de mettre en lumière les voix exceptionnelles qui le composent.