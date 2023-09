SANTÉ INFANTILE – Les parents apprennent à combattre la diarrhée

Solution vitale. Com­battre la diarrhée est une tâche très urgente. Les médecins reçoivent en abondance des tout-petits atteints de cette maladie. Comme le cas d’une clinique qui se trouve à Ambohipo ainsi qu’un CSB II à Alasora. Les médecins éduquent les parents à vaincre cette maladie par le biais d’un affichage et aussi d’une séance d’information. « Le danger n’est pas la diarrhée en elle-même, mais le risque de déshydratation chez l’enfant », explique un pédiatre. La solution à prendre, c’est de combler le manque d’eau dans le corps de l’enfant. La diarrhée favorise la déshydratation qui entraînera plus souvent l’hospitalisation de l’enfant. L’affichage met le point sur l’obligation des parents à faire boire de l’eau en abondance les enfants en ces cas. Chaque personne a le litre d’eau adéquat pour son âge, de même pour les tout-petits. Les médecins ne sont jamais pressés à donner des médicaments et des antibiotiques pour alléger la diarrhée. Ils obligent les parents à hydrater ses enfants le mieux qu’ils peuvent. « Quand l’enfant n’est plus déshydraté, il est sur le chemin de la guérison », explique encore la pédiatre. « Quand l’enfant a encore moins de six mois, l’allaitement est très important en cas de diarrhée pour l’aider à s’hydrater. Allaiter le plus souvent que possible », explique Mendrika Andriamalala, une sage-femme. Après ses six mois, 800 ml d’eau par jour est indispensable pour les enfants entre six à douze mois. Il faut trois à quatre verres d’eau par jour pour les 1 à 2 ans et cinq verres minimum pour les 2 à 3 ans. Les 4 à 5 ans demandent jusqu’à six verres minimum. Évidemment, jusqu’à huit verres par jour pour les jeunes et adultes. Ces litres d’eau ont pour but d’éviter la déshydratation du corps durant la maladie.