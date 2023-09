MODÉLISATION FINANCIÈRE – Perspectives encourageantes dans la contribution minière

La contribution minière de Madagascar devrait passer de 4 % à 15 % du produit intérieur brut, au cours des trois prochaines années, grâce au renforcement de capacités de la modélisation pour le secteur extractif. Ces propos sont ceux de Tojo Hasina Rakotosalama, inspecteur du trésor et non moins point focal, pour Madagascar, du Projet de modélisation financière dans le secteur extractif (FIMES) de la Banque africaine de développement (BAD), lors de l’atelier final d’apprentissage du projet, la semaine dernière, à Abidjan. Il a expliqué que le programme avait formé plusieurs cadres de l’administration malgache issus des secteurs des mines, des douanes et des finances, avec pour objectif d’améliorer les politiques fiscales et parafiscales du secteur extractif. « Satisfaits, nous recommandons de capitaliser les acquis actuels à travers des échanges de bonnes pratiques et des discussions autour des problèmes communs avec les autres pays », a lancé Tojo Hasina Rakotosalama. Les connaissances acquises grâce au projet FIMES et mises en pratique ont permis aux trésors publics des pays « en transi­tion » bénéficiaires d’engranger plus de recettes fiscales dans le secteur minier. En outre, elles permettent aux acteurs de prendre des décisions plus éclairées sur les régimes fiscaux et de tirer de la plus-value des investissements étrangers. Grâce au financement dédié du guichet de soutien ciblé de la Facilité d’appui à la transition, le programme FIMES renforce les économies, comme celle de Madagascar, en s’attaquant aux fuites de revenus, aux défiances de gouvernance et aux lacunes institutionnelles. Comme l’a annoncé le directeur du Bureau de coordination des économies en transition, Yero Baldeh, « améliorer leurs capacités de modélisation financière ne consiste pas seulement à améliorer la transparence et la responsabilité. Il s’agit également de susciter un impact durable, de catalyser les investissements privés et de créer un espace pour la création de richesses. Alors que nous clôturons le programme, nous célébrons fièrement sa profonde influence dans le renforcement de la résilience, le développement de la légitimité institutionnelle et la promotion de la stabilité à long terme ». Financé par la BAD, FIMES est un projet multinational mis en œuvre par le Centre africain de gestion des ressources naturelles et d’investissement. Son objectif est d’améliorer les compétences en modélisation financière et de renforcer la collecte de recettes fiscales nationales. En outre, il vise à renforcer la résilience et les capacités institutionnelles de huit économies en transition bénéficiaires, à savoir la Guinée, le Liberia, le Mali, le Niger, la Sierra-Leone, le Soudan du Sud, le Zimbabwe et Madagascar.