JIOI- CÉRÉMONIE DE CLÔTURE – Rendez-vous aux Comores pour la XIIe édition

La 11e édition des Jeux des Iles de l’océan Indien a pris fin hier. Le temps est venu pour tous les participants de l’évènement sportif et culturel de se dire au revoir. Durant les dix jours de compétition, plus de 1 400 membres de délégations et athlètes, issus des sept iles de l’océan Indien se sont affrontés, en général, dans une ambiance saine et un esprit fairplay. Après l’hymne national malgache, la mascotte des Jeux a fait son entrée. Les membres de toutes les délégations, sans respecter aucun protocole, sont entrés ensemble sur le terrain en marchant côte à côte, derrière leur drapeau respectif, dans une ambiance bon enfant, sous les yeux du chef de l’État malgache et la première Dame, Mialy Rajoelina. Les jeunes élèves-soldats de la Semipi ont procédé à la descente du drapeau du COJI qu’ils ont présenté à Rosa Rakotozafy, directeur exécutif du Comité. Et c’est le président du CIJ, Anthonio Gopal, qui, à son tour, l’a remis au ministre comorien des Sports, Djaanfar Salim Allaoui. Lors de sa prise de parole, ce dernier a souligné: « Au nom du président des Comores et président en exercice de l’Union africaine, Azali Assoumani, j’ai l’honneur d’inviter les jeunes de l’océan Indien à venir participer à la XIIe édition des JIOI de 2027 aux Comores, car les Comores sont prêts à recevoir la douzième édition des JIOI. »

Au revoir

Tous les athlètes du Sud-Ouest de l’océan Indien se donnent ainsi rendez-vous aux Comores en 2027. Il n’a pas manqué de remercier le peuple malgache pour son accueil. De son côté, le président du COJI et ministre malgache de la Jeunesse et des sports, Haja André Resampa n’a pas oublié de remercier le soutien sans faille du peuple malgache sans distinction. « Nous avons relevé le défi et la XIe édition des JIOI de 2023 restera dans les annales de l’histoire des Jeux des Iles car elle a été la plus grande jamais organisée. Que l’esprit sportif continue de briller dans nos cœurs », souhaite-t-il. Le président du CIJ, Anthonio Gopal, a également exprimé sa reconnaissance, car, dit-il, grâce aux engagements du chef de l’État malgache, les Jeux se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Dans son allocution, le président Andry Rajoelina a rappelé que Madagascar a atteint l’objectif que le pays s’est fixé, celui de terminer premier. « C’est avec une grande émotion que nous arrivons à terme de cette XIe édition des JIOI… et que nous éteignons la flamme des Jeux », ajoute-t-il, avant de proclamer officiellement la clôture des JIOI de 2023. Après la série de discours, la fête a repris ses droits, animée par de nombreux artistes représentant les différentes régions de la Grande ile. Ils ont fait danser un public en liesse, venu nombreux au stade Barea. Et comme à l’ouverture de l’évènement, les mêmes spectateurs ont été émerveillés par les shows de drones, les feux d’artifices, les différentes représentations des mouvements d’ensemble…