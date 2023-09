JIOI 2023- RUGBY À VII – Doublé en or pour les deux Makis

Madagascar domine le rugby à VII dans l’océan Indien. Les deux équipes nationales Makis, hommes et dames de rugby à VII, ont survolé la concurrence,. Ils ont écarté, tour à tour, leurs adversaires respectifs durant les deux jours de compétition comptant pour les JIOI de 2023, les 1er et 2 septembre. Dans la catégorie féminine, les Ladies Makis ont écrasé facilement les rugbywomen des autres iles, depuis les phases éliminatoires jusqu’à la grande finale jouée, samedi après-midi. En finale, les Ladies Makis de Madagascar ont battu les Réunionnaises sur le score de 26-0. Un match à sens unique durant lequel la bande à Claudia Rasoarimalala, capitaine des Makis, a transformé en essai toutes les attaques qu’elles ont menées. Sarindra Delphine Raharimalala, Erickah Valisoa Razanakiniaina et Ginah Raharimalala ont réussi à aplatir dans l’embut réunionnais, pour s’adjuger, pour la première fois, le titre féminin du rugby à VII qui a fait sa première apparition dans les histoires des JIOI. « Nous sommes très contentes de notre victoire. Gagner la médaille d’or à domicile est une grande joie pour tout le monde. Nous sommes au-dessus des autres iles et notre victoire a été prévisible et sans suspense», confie Claudia Rasoarimalala.

Secoués

Chez les seniors hommes, Madagascar a été secoué par les Réunionnais, mais la bande à Lahatra a réussi à s’extirper du piège tendu par ses adversaires. Madagascar a battu La Réunion sur le score de 17-14. Pourtant, sans problème depuis les phases de poule, les Réunionnais ont presque réussi leur coup. Mais très expérimentés et rapides en attaque, les protégés de Marie-Eric Randrianarisoa ou Eric Sefo, coach de l’équipe nationale malgache de rugby, s’en sont sortis victorieux. Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby a vu juste avant que la compétition ne commence. « L’océan Indien n’est plus de notre niveau, nos joueurs et joueuses ont fait un défi que les deux médailles d’or ne doivent pas sortir de Madagascar. Nous n’avons jamais aucun doute là-dessus. Je tiens à remercier nos ministres coaches qui ont aidé nos porte-fanions et je tiens à féliciter nos champions», confie Marcel Rakotomalala.