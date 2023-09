JEUX DES ÎLES – Madagascar gagne sur tous les plans

Les Jeux des îles se sont terminés en apothéose hier au stade Barea Mahamasina. Madagascar aura été le grand gagnant.

Sensationnel. Le mot n’est pas trop fort pour qualifier le succès obtenu par la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien. D’aucuns avaient ri sous cape quand le président de la République Andry Rajoelina affirmait dans une émission télévisée qu’on allait faire dix fois plus que les Mauriciens en 2019. Les doutes s’amplifiaient quand à trois semaines de l’ouverture des Jeux, les infrastructures étaient encore en travaux, la cérémonie d’ouverture une grande incertitude. On craignait beaucoup que l’organisation allait être une catastrophe. La préparation des athlètes n’était pas parfaite. Tout était réuni pour que les Jeux soient un fiasco. Des politiciens prédisaient même que Madagascar ne pourrait jamais organiser les Jeux. Mais une magie allait s’opérer dont seul le président de la République a le secret. Tout était bien ficelé en fait dans un chronogramme serré. Le gymnase d’Ankatso, le stade d’Alarobia, le gymnase de Mahamasina, le gymnase d’Ankorondrano, la piscine d’Ampefiloha… ont été rénovés et modernisés. Les Jeux ont laissé de très belles infrastructures aux sportifs et on peut gager qu’ils vont progresser davantage.

Exploit

La cérémonie d’ouverture se préparait dans la discrétion. Elle sera de toute beauté et splendide avec l’apport de nouvelles technologies. La mort de douze personnes voulant coûte que coûte entrer au stade où il n’y avait plus de places, a failli ternir la tenue des Jeux mais la compétition a vite pris le dessus. Le jour J, tout était prêt. Si les premiers jours ont été laborieux au niveau de l’héber­gement et de la restauration, tout s’est arrangé très vite. Les premières médailles commençaient à tomber dans l’escarcelle malgache. Très vite, l’écart allait se creuser. Au fil des jours on sentait qu’un exploit allait se produire. À l’arrivée, les prévisions ont été confirmées. Mada­gascar a nettement battu son propre record en médailles d’or passant de cent trois en 2007 à cent vingt-et-une. Un record que l’on mettra du temps à battre malgré le progrès fulgurant des autres îles. Excepté le volleyball et le handball, en perte de vitesse depuis longtemps faute justement d’infrastructures, les disciplines collectives ont été l’apanage des Malgaches. Il en va de même des sports de combat sauf la boxe, sur le déclin depuis plusieurs années. En revanche, le cyclisme a été le maillon faible de l’ensemble. Côté affluence, la popularité des Jeux n’a jamais été démentie et certains matchs ont dû être déplacés pour satisfaire le maximum de spectateurs. Bien qu’assez courts, les Jeux ont permis au secteur hôtelier et restauration de se relancer et de faire ses preuves. Il n’est pas facile de préparer cinq mille couverts trois fois par jour. Le transport a également tiré un bénéfice important des Jeux. Tout compte fait Mada­gascar a gagné son pari d’organiser les meilleurs Jeux de tous les temps. Un succès programmé depuis 2020 quand le CIJ avait accordé l’organisation des Jeux suite au retrait des Maldives. Le président de la République en avait fait une affaire personnelle conformément au velirano numéro 13 concernant les sports. Ces victoires portent indubitablement ses empreintes. C’est dans cette dynamique qu’il va entamer un autre challenge sur un autre terrain.