JEUX DES ILES – Des compétitions paralysent la circulation

Inopportune. La coupure de route pendant la compé­tition de cyclisme a créé des frustrations chez les usagers de la route à Antana­na­rivo et sur la Route nationale n°1, samedi. La circulation a été bouchée pendant plusieurs heures, et sur plusieurs axes. La route a été coupée de Soamahamanina, Ampita­ta­fika, Anosizato, Itaosy, jusqu’ à la Rocade Antananarivo. De nombreuses personnes ont été contraintes de faire à pieds leurs trajets. Des couples qui se sont mariés autour d’Ampitatafika, Anosizato, Itaosy, n’y ont pas échappé. Ils ont rejoint l’église ou la mairie à pied. D’autres ont même traversé à pirogue le fleuve d’Ikopa, car la circulation a été totalement interdite pour les véhicules, sur le pont d’Ampasika. Le transport en commun qui relie la capitale à l’ouest d’Antananarivo a également été suspendu samedi, à cause de cet événement. Les personnes qui étaient en provenance de l’ouest de Tanà, sur la RN1, ont dû rebrousser chemin. La circulation n’a repris que l’après-midi, à la fin de cette compétition. Les victimes fustigent la communication de ce programme de coupure de route. « Ils devraient nous avertir plusieurs semaines à l’avance, et faire un grand tam-tam de ce programme de coupure, pour qu’on puisse s’y préparer et voir d’autres alternatives. Cette compétition a été prévue depuis des mois, non ? », lancent-elles. Cet événement sportif a pris fin hier. Les embouteillages, peut-être pas, notamment, avec la fin des vacances et la rentrée scolaire qui commence ce jour.