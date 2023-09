FOOTBALL – Troisième étoile pour Madagascar

Défi relevé. Le coach Romuald Félix Rakotondrabe et ses protégés ont vaincu dans la douleur en finale, samedi leur la pelouse, les Réunionnais et ont récupéré la médaille d’or.

Grand moment d’émotion. Trente ans plus tard, Madagascar relève le défi et renoue avec la médaille d’or du football aux Jeux des Iles de l’océan Indien. C’est sa troisième couronne après les sacres en 1993, aux Seychelles, et, en 1990, sur le sol malgache. La Grande ile a déjà, à trois reprises, échoué en finale, en 2015, à La Réunion, en 2007 à domicile et en 1998 à La Réunion. Les Barea ont défait en finale par un but à zéro, au bout du suspense, samedi au stade de Barea à Mahamasina, à la dernière minute du temps additionnel, les Réunionnais. Madagascar a ainsi pris sa revanche, car la finale a été le remake de celle de l’édition 2007 sur le sol malgache. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge dans le temps réglementaire et la prolongation. Les Réunionnais ont eu la première occasion pour ouvrir le score. Le défenseur Théodin Ramanjary s’est glissé à la limite de la surface en portant la balle, qui a été récupérée par l’attaquant et capitaine réunionnais, Fontaine Michel (19). Ce dernier a tiré du pied gauche, mais la balle a été captée par le portier Nina Rakotoasimbola (13e). Chamba Alexis a, par la suite, visé le deuxième poteau et a raté le cadre (15e). La première occasion malgache a été la frappe hors cadre du central, Berajo Razafindraibe-arimihanta, servi par Toki-nantenaina Randriantsiferana dit Tsiry (25e).

Délicat

Les Réunionnais ont imposé leur jeu en deuxième période, tandis que l’équipe n’est pas arrivée à construire ses attaques. Les tentatives de Tsiry ou aussi El Hadary Raheriniaina ne se sont pas concrétisées en prolongation. A la toute dernière minute, l’arbitre mauricien Gunesh Chuttorre a délicatement sifflé un pénalty, à la suite d’une faute sur Tendry Mataniah Randrianarijaona dans la surface (116e). Ce dernier a assuré la transformation. C’était son quatrième durant les Jeux. «Je suis très content de cette victoire. Je ne sais plus quoi dire. C’est un travail d’équipe, nous avons combattu ensemble (…) Les cent vingt minutes de match ont été très dures. L’équipe a résisté jusqu’au bout et nous avons également eu beaucoup de déchets techniques, mais finalement nous avons eu la victoire», se réjouit le buteur. Les Réunionnais ont contesté la décision de l’arbitre et ont envahi le terrain en se ruant vers l’arbitre du match. La situation est vite revenue dans l’ordre. Le match pour la troisième place, la petite finale, s’est tenu au stade Elgeco Plus, à l’issue duquel le Club M mauricien s’est imposé par 2 à 0 contre les Comoriens, et a remporté la médaille de bronze. Le président de la République Andry Rajoelina a assisté au match et a honoré la cérémonie de remise des trophées. Des feux d’artifices ont bouclé en beauté la soirée.