ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Dix candidats ont déposé leurs dossiers à la HCC

À moins de trois mois de la date prévue pour le pre­mier tour du scrutin présidentiel et à deux jours de la fin du dépôt de candidature à la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), dix candidats ont déposés leurs dossiers à Ambohidahy. Quelques gros calibres sont déjà passés mais d’autres maintiennent jusqu’à présent le suspense, sûrement pour des raisons de com­munication. D’un autre côté, il y a ceux qui ne sont pas encore bien connus du grand public mais qui sont déjà officiellement candidats pour l’élection du 9 novembre prochain. Siteny Randrianasolo­niaiko, secrétaire national du parti social démocrate (PSD) et patron du « Mihava tour » est l’avant dernier à avoir fait son dépôt de candidature à la Haute Cour samedi dernier dans la matinée. L’élu de Toliara I se dit confiant quant au résultat de l’élection. Il se positionne comme un des favoris pour la victoire finale. « Je suis le premier candidat qui est soutenu par le plus grand nombre d’élus vu qu’ils étaient environ 700 qui ont sollicité ma candidature », déclare-t-il samedi à Ambohidahy. Il n’est pas non plus favorable à une transition, il est prêt et a la volonté de gagner. « Il est vrai que le début de notre campagne était assez anonyme, mais au fur et à mesure, on reçoit de plus en plus de soutien du peuple. Je suis aussi un précur­seur sur la nouvelle méthode pour créer des liens avec la population. Je pense que la victoire se profile à l’horizon pour nous, » poursuit-il. Peu après le patron du » Mihava tour « , Jean Jacques Jedidia Ratsietison, président du parti « Fahefa mividy no ilain’ny Malagasy » (FMI-Ma) est venu à la HCC déposer ses dossiers de candidature. Il est donc le dixième candidat officiel pour la prochaine présidentielle. Pour lui, la diminution des prix des produits de première nécessité sera la priorité et cela passe par la revalorisation de l’ariary. « Si après le mois de février 2024, aucune diminution des prix des PPN n’est constatée, je serais automatiquement déchu. Mais cela ne va pas arriver car à ce moment-là, l’euro ne sera plus à 5 000 ariary mais à 1 250 ariary, » s’exclame-t-il.