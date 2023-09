BY-PASS – Collision mortelle entre un 4X4 et un camion

Émoi au By-Pass. Samedi dans la matinée, un accident meurtrier s’est produit à Amoronankoana, sur la montée menant à la station- service. L’occupant d’un véhicule tout-terrain de marque Mercedes ML a trouvé la mort. À la lumière des informations recueillies, le tout-terrain était en train de faire un dépassement lorsqu’un véhicule a surgi de la direction opposée. En l’esquivant, le 4×4 s’est rangé brusquement sur le côté droit, percutant ainsi de plein fouet un camion benne transporteur de remblai. Les dégâts matériels sont très importants pour la Mercedes ML. Sa face avant est littéralement enfoncée et l’une des roues s’est arrachée dans le violent choc. À bord du poids lourd, aucun blessé n’est à déplorer et les dégâts matériels sont moindres. La police s’est rendue sur place pour faire le constat et ouvrir une enquête. Le drame s’est produit sur une ligne droite où la vue est dégagée. La cause de l’accident est, de ce fait, un dépassement mal calculé. L’épave du véhicule impliqué dans l’accident a été enlevée l’après-midi après la collision.