ATHLÉTISME-4X400M – Double titre pour Madagascar

Le relais 4x400m, qu’il soit mixte, féminin ou masculin, a montré à quel point Madagascar a été intouchable durant la XIe édition des JIOI, qui a pris fin hier, dans la capitale malgache. Durant la grande finale, jouée samedi après-midi, chez les dames, le quatuor composé de Koloina Raherinaivo, Cynthia Félicité Nahamako, Sidonie Fiadanantsoa et Ny Aina Andrianjafy, a survolé la concurrence et remporté la médaille d’or en s’imposant dans un temps de 3 :45.78, devant l’ile Maurice 3 :52.76, médaille d’argent, et les Maldives, médaille de bronze, 3 :52.99. Le record du monde et olympique est détenu par l’ancienne Union soviétique, 3 :15.17, et le record du monde en mixte a été l’œuvre des Américains, 3 :9. 34, réalisé en 2019. Par cette nouvelle victoire, Cynthia Félicité Nahamako a remporté quatre médailles d’or à elle seule. Une belle performance qui mérite d’être soulevée. Chez les garçons, le quartet, formé par Patrice Remandro, Vavara Aina Cléot, Todisoa Rabearison et Lorin Damien Razanadrafomba, s’est aussi adjugé la médaille d’or. Les athlètes malgaches ont couru la distance en 3 :12.07, devant Mayotte, 3 :13.43, qui a reçu l’argent, et La Réunion, 3 :13.74. Le record du jeu chez les messieurs est de 3 :07.20 détenu par Maurice et réalisé à Madagascar en 1990. Par rapport au record du monde (2 :54.29) détenu par les Américains et réalisé en 1993, la performance réalisée par les athlètes malgaches médaillés d’or est largement inférieure.