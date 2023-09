ANJOZOROBE – Trois individus abattus par leurs comparses

Capturés par le fokonolona, trois individus identifiés comme des rançonneurs devaient conduire les gendarmes jusqu’à leur repaire lorsqu’ils sont tombés dans un guet-apens meurtrier. Dix-huit bandits embusqués les ont arrosés de balles.

Fusillade mortelle à Brieville Anjozorobe. Trois individus capturés ont été abattus par leurs comparses à Beandrarezina Antsampandrano. Les trois hommes appréhendés devaient conduire les gendarmes et le fokonolona jusqu’au repaire où des personnes sont retenues en captivité jusqu’à paiement de rançon, lorsqu’ils sont tombés sous les balles de leurs propres compères. Les tireurs étaient près d’une vingtaine selon les informations communiquées. La fusillade a éclaté avant-hier, en début de matinée. Les recherches ont commencé tôt le matin aux alentours de 4 heures. Sous le regard vigilant des villageois et de la gendarmerie, les trois individus ont marché jusqu’à l’endroit où devait se dérouler l’opération. Néanmoins, celle-ci a été prise de court par des bandits embusqués. Tapis dans le bois, les malfaiteurs ont arrosé de balles leurs acolytes venus en éclaireurs. Frappés par les projectiles, ces derniers n’ont pas survécu. Ni mort ni blessé ne sont, en revanche, à déplorer dans les rangs des gendarmes et du fokonolona.

Liberté provisoire

Les trois individus tués avaient déjà fait l’objet de passage au parquet, mais ils ont bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Des témoignages de villageois révèlent qu’ils ont été impliqués dans une série de rapts contre rançon dont un commis à Manakana Vonimbohitra au mois de septembre 2022. Au mois de mars de cette année, un autre cas, dans lequel la même bande a été une fois de plus citée, est survenu à Antsampandrano Brieville. Le dernier acte signalé remonte, en revanche, au mois d’août et a été perpétré à Amohidronono Brieville. Dans tous ces actes de banditisme, les noms des trois hommes abattus revenaient à chaque fois, selon les villageois, outre les nombreux autres sévices commis à Anjozorobe et dans ses zones périphériques. Les trois individus tombés dans les tirs nourris de leurs acolytes habitaient dans le village de Bevoaroy Marotsipoy, dans le district d’Anjozorobe. Les autres kidnappeurs en fuite se terrent, pour leur part, dans les périphéries. L’arrestation du trio s’inscrit dans une opération lancée par la gendarmerie après qu’une recrudescence des actes de banditisme a été signalée. Les recherches des bandits en fuite se poursuivent.