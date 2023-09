AGENTS DE L’ÉTAT – La promotion Mahitsi sort tout droit de l’Enam

Sortie officielle. La promotion Mahitsi ou Militer pour une administration des hommes intègres, talentueux sincères, et instruits de l’École nationale d’administration de Madagascar, Enam, a été portée sur les fonts baptismaux hier à Androhibe. Ce, après deux ans de formation intense et soutenue, alliant vie professionnelle et emploi du temps démentiel du parcours académique. Mahitsi est composée de cent cinq têtes bien faites qui se répartissent, selon leurs spécialités respectives, comme suit : 14 pour l’admi­nistration territoriale, 51 à la gestion publique, 40 au titre du marché public et 14 pour l’administration générale. En cours de route, ils ont perdu un des leurs, Ginah, à qui une minute de silence lui a été dédiée, en sa mé­moire, au début de la cérémonie officielle, en guise d’hommage. En termes de genre, les hommes ont eu la majorité absolue, 60 sur les 105, contre 45 de la gent féminine. Le benjamin est âgé de 29 ans, et le doyen en a 59. 80% viennent des entités étatiques. Marraine de Mahitsi, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a salué la signification cette dénomination. « Dans vos futures affectations, vous allez faire face à de nombreuses tentations. Il faudra garder cet esprit de droiture et servir l’intérêt de la nation et des citoyens sans a priori. Je suis toujours là si besoin », tenait-elle à rassurer ses protégés. Certains d’entre eux ont prêté main forte dans la gestion des données des Jeux des îles de l’océan Indien, sous forme de bénévolat. Une attitude appréciée par Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications, parrain de Mahitsi. « Vous pouvez constater vous-mêmes les travaux de back-office que nous avons effectués. Il suffit d’un clic pour avoir, en temps réel, tous les résultats disponibles des dix-neuf disciplines. Le savoir-faire malgache en la matière mérite aussi une médaille d’or. Notre département travaille de concert avec l’Enam pour ce qui est d’appui dans les évolutions technologiques ».

Un bel exemple

La coopération mauricienne collabore aussi avec l’Enam. Elle a été repré- sentée hier par l’ambassadeur Marie Noëlle Françoise Labelle, à qui Indriamanga Miadantsata Rakotoarisoa, président du Conseil d’administration de l’Enam, a adressé les vifs remerciements du gouvernement malgache pour ces précieuses contributions. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison conclut « qu’un pays ne peut se développer sans un système éducatif efficace et efficient. Les sortants de Mahitsi constituent un bel exemple de cette réussite attendue ». Une fierté pour la directrice générale de l’Enam, Anne Marie-Agnès, pour le Corps de l’État et le pays tout entier. Il appartient aux cadets de Vanona, qui ont repris le flambeau, de le garder bien haut.