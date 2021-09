Relance inclusive – Foires économiques simultanées en régions

Moteur de relance. C’est sous cet angle que va se tenir pour la première fois aux mêmes dates dans chaque région, un événement économique dans le contexte sanitaire post-confinement. D’après ce qui résulte de la réunion de plusieurs opérateurs économiques issus des quatre coins de l’île hier au Novotel, le moment est venu pour que tous les artisans, industriels et entreprises se lancent dans la relance de leurs activités. L’initiative portée par Harilala Ramanan­tsoa, entrepreneure dans l’organisation d’événements commerciaux, est l’aboutissement d’un rapprochement entre opérateurs fraîchement sortis des effets de la crise sanitaire.

«Nous nous sommes décidés d’aller de l’avant. Il est temps et l’idée est née de mobiliser aux mêmes jours tous les entrepreneurs, hommes et femmes d’affaires, tous conscients de faire rencontrer à nouveau leurs potentiels, leurs offres et leurs demandes. Il s’agit de remettre tout le monde en réseau après l’épisode de crise traversée par tous», indique Harilala Ramanantsoa. Artisans, coopératives, TPME, PME et entreprises vont exposer dans chaque région les quatre derniers jours d’octobre. Pour Antananarivo, le lieu choisi est le Centre de Conférences International d’ Ivato. D’après toujours les responsables, «La foire économique et commerciale des régions est multirégionale car chaque exposant a le choix de tenir un ou plusieurs stands dans une ou plusieurs régions à la fois. Il est crucial d’apporter l’offre vers la demande, raison pour laquelle un exposant originaire d’une région peut exposer dans d’autres pour se rapprocher davantage des clients».

D’après l’un d’eux, «On a tendance à se focaliser sur un environnement immédiat en oubliant que toutes les régions de notre pays constituent un vaste marché de consommateurs de biens et de services». Fait marquant de la situation économique toujours en pleine urgence sanitaire, la solidarité de toutes les Chambres d’Industrie et de commerce réparties chacune dans chaque chef-lieu de région est pèse dans l’organisation de cet événement commun et inclusif qu’est la foire économique et commerciale des régions. Toujours selon les précisions, tous les Gouverneurs de régions prêtent main forte aux chambres de commerce pour concrétiser chaque foire dans chaque région au même moment.