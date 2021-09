ISCAM – La promotion Atrika, prête à faire face aux aléas

Par cinq cérémonies officielles dans ses locaux, l’Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management (ISCAM) a marqué de façon mémorable l’octroi de 488 diplômes à sa trentième promotion nommée Atrika. La cérémonie de la proclamation des diplômés s’est déroulée le matin du jeudi 26 août 2021, suivie de deux vagues de remises de diplômes l’après-midi.

Le lendemain, trois autres vagues de remises ont eu lieu. Ces diplômes s’inscrivent dans la formation initiale et la formation continue diplômante: la licence, le master, le diplôme d’études supérieures (DES), le diplôme d’études supérieures approfondies (DESA) et le diplôme d’études professionnelles approfondies (DEPA). Ces sortants ont reçu le meilleur héritage selon nos ancêtres malagasy. Leurs études leur ont conféré d’excellentes qualifications et compétences: cognitives, affectives, sociales, culturelles et praxéologiques.

Pour ceux qui choisissent la voie de l’insertion professionnelle, leur employabilité a été développée. En effet, ils détiennent les compétences techniques pour gérer toute forme d’organisation et les compétences transférables. Ces dernières sont les compétences transversales, génériques ou générales qui peuvent être transférées d’un domaine ou d’une situation à l’autre. Pour les entrepreneurs, ils ont acquis le maximum de compétences entrepreneuriales.

Les opérateurs économiques ont subi l’intrusion du Covid-19, situation imprévisible pour un bon nombre. Pourtant, c’est dans ce con­texte incertain et difficile que la formation de ces 488 diplômés s’est faite, où ils ont pu acquérir des expériences professionnelles en multipliant les contacts avec le monde du travail dès la première année. Ce qui a conforté leurs capacités d’adaptation et de recherche et d’implémentation de solutions viables face aux problèmes actuels et futurs du monde.

À l’aune de cette crise sanitaire, ils ont gagné en autonomie et leurs compétences liées au digital ont été fortifiées. Ce ne sont pas des produits, mais des personnes développées dans toutes leurs dimensions, prêtes à servir leur nation et ouvertes à la mobilité internationale. Ainsi, nous réitérons nos vœux de réussite à nos diplômés de la promotion Atrika.