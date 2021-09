Grande distribution – Bernard Arnault abandonne Carrefour

Une décision si lointaine peut-elle avoir des incidences ici à Madagascar ? S’il est trop tôt pour tirer une conclusion définitive, la nouvelle mérite d’être connue. Le milliardaire français, Bernard Arnault, troisième fortune mondiale, vient d’annoncer la cession de sa participation dans le groupe de distribution Carrefour à travers sa holding Agache. Entré par surprise dans Carrefour en 2007, Bernard Arnault s’est heurté à deux crises majeures. Le crash du Subprime de 2008 et la pandémie de 2020, ont fait fondre et chuter la valeur transactionnelle de Carrefour.

Avec une participation de départ à 9,1% avec Agache et le fonds Colony Capital dans le groupe de distribution, Bernard Arnault a vu la valeur de Carrefour reculer de 48,4% en 2008, puis a connu une autre perte conséquente en 2020 avec la crise sanitaire. Il a décidé de se séparer de 3,1% des parts en septembre 2020, puis solde les 5,7% restant dont le montant reste encore à déchiffrer.

Bernard Arnault se retire ainsi de ses positions dans la grande distribution, un secteur dans lequel il n’a pas rencontré le même succès réalisé dans le secteur du luxe et de la mode. Le premier magasin Carrefour vient de s’ouvrir à Fianarantsoa. Et la reprise de Shoprite par une autre enseigne au mois de janvier alimente les coulisses ou les couloirs des grandes surfaces. Un secteur qui a pu surfer sur les vagues des crises politiques et sanitaires successives. Sans trop se soucier de la précarité du pouvoir d’achat de la majorité de la population.