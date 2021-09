Evènement – Mamitiana et Miangaly convolent en justes noces

«Efa voatondro». C’est sur ce titre du groupe ‘Zay que Mamitiana et Miangaly ont ouvert le bal, hier, à l’Akany Sahan’ny Nofy Ambohima- laza. Un titre qui résume ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Un titre choisi pour affirmer qu’ils sont faits l’un pour l’autre, qu’ils se complètent. Deux âmes sœurs qui se sont retrouvées.

Le nom de l’endroit où s’est tenue la réception est édifiant, puisque Mamitiana et Miangaly ont réalisé leur rêve. Celui de sceller leur union et leur amour éternel l’un pour l’autre devant Dieu et devant les hommes. Les deux tourtereaux se sont dits OUI à l’église FJKM Ambohitrombihavana, hier. Ils ont ensuite convié leurs familles, amis et collègues pour un banquet à l’Akany Sahan’ny Nofy.

Miangaly Fanantenantsoa Fanja Ralitera, plus connue sous son nom de plume, Miangaly Ralitera, est une des piliers de la team l’Express de Madagascar. Résolument engagée dans la quête du bien-être de ses concitoyens, elle agrémente quotidiennement la rubrique Sociale de ses articles tranchants et de ses analyses pertinentes.

Au regard de la complicité du couple, il est certain que la boss de la rubrique Sociale de l’Express de Madagascar a un allié de poids. Déclamant ses vœux à sa dulcinée, devant l’assistance, Mamitiana a déclaré, «tu es ma moitié. Qu’importe la situation je serais près de toi. Si tu es heureuse, je le serais. Si jamais tu as mal, je partagerais ta douleur». La rédaction leur souhaite bonheur et prospérité.