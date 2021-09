Éradication du « KERE » – Des solutions multiples concrétisées

Un centre de santé, un réfectoire et une banque alimentaire sont en cours de construction à Ambovombe Androy. Des solutions multiples pour mettre fin au « Kere ».

Le district d’Amboasary Sud bénéficie également de ces centres de récupération nutritionnelle et médicale (CRNM). Ils seront faits pour accueillir des populations touchées par la malnutrition et l’insuffisance alimentaire causée par la sécheresse, notamment les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Ils fournissent des traitements, de suivi médical, d’appui, d’aide et d’éducation.

Le secrétaire exécutif de la Cellule de prévention et d’appui à la gestion des urgences (CPGU), le général de brigade aérienne Mamy Razakanaivo, son équipe technique avec les autorités locales ont effectué un suivi et évaluation sur place, mardi et mercredi. Selon eux, les deux centres seront tout à fait opérationnels vers la fin de cette année. Il reste des blocs sanitaires extérieurs et des bassins de rétention d’eaux pluviales à construire.

Ils se préparent déjà pour les prochaines réalisations, dont l’installation électrique, l’alimentation en eau potable, l’identification des besoins d’ameublement et des appareils techniques requis en conformité avec la norme du génie sanitaire, et les autres exigences techniques.