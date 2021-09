Coopération – Convention tripartite pour l’artisanat

Des objectifs communs. Des soucis partagés. Qui ont amené le ministère de l’Artisanat et des métiers, MAM, représenté par la ministre Sophie Ratsiraka, la Plateforme de développement des compétences techniques et professionnelles, PFDCTP, et le Tranoben’ny asa de Don Bosco Mada­gascar, TADB, à unir leurs forces au profit des artisans. Si ces trois entités s’accordent à dire que l’artisanat peut être une force motrice, un levier du développement économique, elles ont aussi admis que le secteur se heurte à l’insuffisance de formation, à l’accès limité au financement, le tout aggravé par le manque flagrant de professionnalisme.

Dans le creuset du Veli­rano numéro 6 qui entend développer les initiatives des jeunes à s’investir dans l’entreprenariat, ces promoteurs ont scellé une Conven­tion de partenariat qui comporte quatre volets distincts. Et qui s’imbriquent les uns aux autres. Indisso­ciables. À savoir la formation des jeunes artisans apparentés suivant leurs besoins et ceux identifiés par le MAM. Une forme de plaidoyer pour le développement des compétences techniques et professionnelles par la facilitation de l’insertion à l’emploi et les conditions d’emplois. Un support d’échanges et de capitalisation du savoir-faire artisanal (évolution, information, nouvelles technologies). Cet accord se veut être aussi un support tout indiqué de partenariat dans des activités d’organisations d’animations thématiques.

La ministre Sophie Ratsiraka a salué dans cette Convention « la concrétisation du partenariat public-privé, PPP, la vision convergente des associés, avec le même but, celui de la professionnalisation des métiers des artisans. Et la mise en valeur de leurs produits. Pour réaliser quelque chose de tangible comme visibilité ».