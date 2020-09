Tourisme – Une réduction d’impôts sur les équipements

Une demande de réduction d’impôt acceptée. Réclamée depuis 2013, la réduction d’impôt pour des équipements dans le secteur touristique a été exaucée le 27 août dernier, par la sortie d’une décision du ministère de l’Économie et des finances.

Une réduction d’impôt correspondant à 50% de l’investissement réalisé dans le secteur touristique est accordée. Une concertation a été entamée avec le ministère du Tourisme et la Douane depuis le mois de mars, selon la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM), pour déterminer les biens éligibles et les nomenclatures douanières.

« Sont éligibles pour bénéficier de la réduction d’impôts prévue par le Code général des impôts, …l’acquisition des biens nécessaires à l’exploitation normale des entreprises…. » énumère la décision.

La liste éligible comprend les équipements pour chambres comme l’audiovisuel, le mobilier de chambre, les humidificateurs ventilateurs, les chauffe-eau, les mobiliers extérieurs, les appareils électroménagers tels les réfrigérateurs, lave vaisselles, les tables de cuisson, le matériel de camping, les panneaux solaires mobiles, les matériels aquatiques, les catamarans, les bateaux à conque rigide et semi-rigide, les canoes-kayaks et pontons flottants.

La réduction d’impôt concerne également le matériel roulant comme les bus, les voitures tout terrain, les voitures utilitaires, les planches à voile et les équipements solaires incluant les accumulateurs électriques et les diodes émettrices de lumières et autres composants.