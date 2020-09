Service – Guichet bancaire dédiée aux retraités

Proximité. C’est par ce principe que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale s’est associée à la BNI Madagascar afin d’améliorer les prestations sociales pour les retraités. Concrètement, la banque met à disposition des usagers de la CNaPS son réseau d’agences afin de rendre plus rapide et accessible les allocations de retraite. Les retraités issus du secteur privé sont ainsi invités à récupérer leurs pensions auprès de la banque qui leur réserve un guichet dédié.

Par la même occasion, les retraités pourront aussi béné ficier d’un service incluant entre autres une carte bancaire à travers le « pack mitsinjo » . Pack, convenu entre la CNaPS et la BNI Madagascar, proposant des prestations entièrement gratuites pour les personnes âgées. Les pensionnaires retraités affiliés à la CNaPS pourront également bénéficier du Crédit Mitsinjo. Ils peuvent emprunter jusqu’à huit millions d’ariary et rembourser dans un délai de six à vingt quatre mois.

« Aucune garantie réelle ni caution personnelle n’est exigée. Le prêt peut être débloqué très rapidement, en moins de 24h, dès lors que les conditions sont remplies. Ce partenariat avec la BNI Madagascar permet à la CNaPS d’enclencher la première étape de son plan pour la digitalisation des prestations sociales » rassurent les responsables de l’établissement bancaire.