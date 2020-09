Rentrée scolaire – Faible taux de réinscription dans les écoles privées

Les élèves dans les classes intermédiaires ne se sont pas réinscrits auprès de leurs écoles d’origine, pour la plupart. « Près de 45% des élèves seulement se sont réinscrits. Alors qu’à la rentrée de la précédente année scolaire, on peut dire que 95% des élèves se sont déjà inscrits à ce même moment », avoue Herivelo Solofoma­nana, directeur d’école et président de l’Association des enseignants et directeurs des écoles privées à Madagascar.

La crise sanitaire a impacté sur le budget des ménages. Faute de moyens, de nombreux parents n’ont de choix que d’arrêter la scolarité de leurs enfants. D’autres ont opté pour la négociation. « Quelques parents ont demandé plus de temps afin de réunir la somme nécessaire pour la réinscription de leurs enfants », enchaîne-t-il.

Certaines écoles on t accepté que les droits de réinscription soient payés par tranches afin d’aider les parents. « D’un commun accord, nous avons décidé d’accorder le paiement par tranches des frais de réinscription pour certains parents en difficulté », avance-t-il.

Par ailleurs, les nouvelles inscriptions se font également sous certaines conditions.