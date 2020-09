Prévisions météorologiques – Précipitations en baisse au prochain trimestre

Un temps sec sera attendu dans toutes les régions de la Grande île à partir de ce mois jusqu’en octobre.

Les prévisions de la météo indiquent clairement la diminution de la pluviométrie pour les trois mois à venir. Le mois de septembre risque d’être sec. Dans la partie Nord-est, les précipitations seront un peu plus importantes. Elles seront légèrement supérieures à la normale saisonnière dans la partie Sud de la région de SAVA, Analanjirofo, dans la partie Est de la région Sofia. Pour le reste et mis à part la région Atsimo-Andrefana, les précipitations connaîtront une légère diminution.

Le temps risque d’être sec puisque la pluviométrie enregistrera une baisse par rapport aux normes climatologiques. Ce ne sera cependant pas le cas dans la partie Sud de la région Sava, et dans la partie Nord de la région Analanjirofo qui seront plus humides. «Les précipitations seront inférieures à la normale saisonnière dans le versant Ouest de la région Atsimo Andrefana. Elles seront légèrement inférieures à la normale saisonnière dans les régions de Diana, Sava (nord), Sofia, Betsiboka, Melaky, Menabe, Bongolava, Anala­manga, Itasy, Vakinankaratra, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Amoron’i mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, la partie Est de la région Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana », indique Anzela Mamiarisoa Ramarosandra­- tana, chef de service des adaptations aux techniques de pointe au niveau de la direction des recherches et développement hydrométéorologiques.

Intersaison

Pour la période de septembre à novembre, les températures moyennes seront de normales à plus chaudes dans les régions de Diana, Sofia, Betsiboka, Atsimo Andrefana et Androy. Ailleurs, elles seront plus chaudes. « La température avoisinera la normale ou sera en baisse par rapport à la normale, notamment dans les régions Diana, Sofia, Betsiboka, Atsimo Andrefana et dans la région Androy », enchaîne la responsable de la météo.

Selon les résultats issus des centres météorologiques mondiaux, le phénomène de l’Océan Pacifique Équatorial (ENSO) est dans la phase neutre, tendance vers la Niña ou également la température à la surface de la mer avoisinant à inférieure de la valeur normale. Le dipôle de l’Océan Indien est en phase neutre par rapport à la température dans les prochains trois mois. La période de soudure risque d’être plus difficile encore surtout pour le Grand Sud. « Le tarissement des eaux de surface est de plus en plus visible, la période entre la mi-septembre jusqu’en octobre sera pénible pour la population », indique une source dans la région Anosy.