Mesures sanitaires – Les transporteurs urbains parlent de pertes financières

Interrogé hier sur le gain journalier obtenu du transport urbain dans le contexte actuel, le conducteur d’un taxi-be de la ligne 127 parle de pertes. D’après lui, « il manque chaque jour 5 000 ariary au versement comparé à la situation d’avant le coronavirus ». Et d’ironiser:« Il est surprenant de voir qu’une pandémie suffit à apporter le confort dans un taxi-be. Maintenant les usagers ont de l’espace et peuvent se sentir comme dans un taxi sans que les frais de déplacement n’augmente. » De son côté, l’aide-chauffeur ou receveur parle d’une « fixation à 400 ariary des frais minima de déplacement ». D’un arrêt à l’autre, les frais ne descendent pas au-dessous de ce seuil. « Il n’y aura cependant ni hausse des frais ni grève, car les temps sont durs et ont suffisamment donné de leçons », réagit l’aide-chauffeur pour répondre aux mesures éventuelles afin de limiter les pertes.

Variant suivant les coopératives, le versement journalier au propriétaire du taxi-be se base sur un minimum de 25 000 ariary à l’heure actuelle. « Les embouteillages reprennent et il y a maintenant des heures creuses où il n’y a pratiquement pas de passagers dans la voiture. Si l’on calcule bien, cinq tours sont réalisables en une journée », affirme un autre conducteur.

Plusieurs entreprises tananariviennes continuent à recourir à des véhicules de transport en commun pour assurer le ramassage et le transport de leurs salariés. Cette situation explique la réduction sensible du nombre des usagers des taxi-be. « La période actuelle correspond également aux mois de vacances donc les écoliers, collégiens et lycéens restent chez eux », selon un autre aide-chauffeur.