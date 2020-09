Maltraitance – Une plateforme de prise en charge voit le jour

La ville de Toliara et la région Atsimo-Andrefana, classées parmi les localités les plus exposées au risque de violences sexuelles, comptent chaque année un nombre impressionnant de cas. Depuis l’ouverture de la plateforme de protection des enfants mineures, au mois de mai, cent-soixante enfants ont été recensés et pris en charge dont quatre filles mineures victimes de viol et 21 filles mineures prostituées.

L’ouverture de cette plateforme permet aux enfants victimes dans la région d’Atsimo Andrefana de bénéficier de l’accès aux services gratuits de prise en charge médicale, psychosociale et judiciaire. Une initiative lancée par l’ONG Bel Avenir et d’autres organisations régionales qui ont sollicité douze entités de la Société civile de Toliara à créer une plateforme de Protection de l’enfance dans la région de Toliara.

Cette plateforme est coordonnée par Bel Avenir et bénéficie du soutien de professionnels issus du Réseau International Eau de Coco tels que des avocats, enseignants, agents de santé ou encore des psychologues.